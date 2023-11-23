Глава КАМАЗа Когогин передал танкистам в зоне СВО оборудование и технику

Как сообщает inkazan.ru, от Народного фронта бойцы получили огнеупорные костюмы, дизельные генераторы, квадрокоптеры, тепловизионные прицелы и бинокли, радиостанции с ретрансляторами, средства радиоэлектронной борьбы.
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