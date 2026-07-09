«Сибстекло» поддержит фестиваль «ВИВА АВИА!»

ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло», один из лидирующих производителей стеклотары в России, крупнейший утилизатор отходов стекла в Сибири и на Дальнем Востоке) выступит партнером юбилейного, ХV авиационного фестиваля «ВИВА АВИА!» в поддержку Вооруженных сил Российской Федерации, который состоится 1 и 2 августа на аэродроме Мочище.