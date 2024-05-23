В Москве увеличился спрос на новостройки и вторичное жилье

В апреле 2024 года число сделок на рынке жилья столицы относительно марта выросло на 6,3%. По подсчетам аналитиков «Метриум», основанных на свежих данных Росреестра Москвы, договоров долевого участия по сравнению с мартом стало больше на 1,7%.