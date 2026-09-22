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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Талалаев о наступе Дугласа на голову Менделю в штрафной «Зенита»: «Не обсуждаю судейство, но сколько раз мы видели карточки за фолы по неосторожности. Андрей – железный парень»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев оценил спорный эпизод из матча 9-го тура РПЛ с « Зенитом » (2:3).

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