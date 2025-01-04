На Украине оскорбили Зеленского из-за его отчаянного решения

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук обвинил в Telegram-канале Владимира Зеленского в том, что его решение по прекращению транзита российского газа несет серьезные проблемы многим странам.
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