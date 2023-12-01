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В России предложили сделать бесплатным проезд для детей до 14 лет

В России предложили сделать бесплатным проезд для детей до 14 лет

Проезд для детей от 7 до 14 лет на общественном транспорте в России предлагается сделать бесплатным, соответствующий законопроект направил на заключение правительства замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Сергей Леонов.

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