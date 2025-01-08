Заноза
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Заноза

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    От туда пройдёт пролив через Вашингтон им.Сталина.Трамп говорит

Что показала неудачная контратака ВСУ в Курской области

Что показала неудачная контратака ВСУ в Курской области

Нашумевшие события 5 января на курском направлении в очередной раз показали, сколь серьёзно одна и та же ситуация может различаться в объективной реальности и реальности виртуальной, особенно если последняя отдана в руки сомнительных персонажей с лужёными глотками.

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Комментарии
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Сергей Догадин
Когда началось это наступление хохлов, я в рутубе читал наших блогеров и военных корреспондентов за это, и ничего панического не обнаружил. Писали что да,хохлы применяют какой то мощнейший РЭБ и летают наши &quot;птички&quot; только на волокне, остальные массово падают. Судя по видосам где наши пытаются атаковать дронами технику и при подлете возникают сильнейшие помехи, и не понятно попал дрон или нет. Но слава Богу что у нас достаточно дронов на волокне и наши сумели разгромить колоны с техникой. Так что никаких панических сообщений не было.
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16 час.
ОН
Олег Никитин
Шапкозакидательство. Прошло всего 2 дня, и не факт что это не была разведка боем
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12 час.
АЖ
Александр Жигилий
Это могло быть и ложное наступление, а удар готовится в другом месте! Это тоже надо учитывать!
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11 час.

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