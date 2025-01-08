Что показала неудачная контратака ВСУ в Курской области

Сергей Догадин

Когда началось это наступление хохлов, я в рутубе читал наших блогеров и военных корреспондентов за это, и ничего панического не обнаружил. Писали что да,хохлы применяют какой то мощнейший РЭБ и летают наши "птички" только на волокне, остальные массово падают. Судя по видосам где наши пытаются атаковать дронами технику и при подлете возникают сильнейшие помехи, и не понятно попал дрон или нет. Но слава Богу что у нас достаточно дронов на волокне и наши сумели разгромить колоны с техникой. Так что никаких панических сообщений не было.