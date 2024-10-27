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ЦИК Грузии опубликовал результаты после обработки 99 процентов бюллетеней

ЦИК Грузии опубликовал результаты после обработки 99 процентов бюллетеней

Партия «Грузинская мечта» набирает 54,2 процента голосов после обработки 99 процентов бюллетеней. Результаты предварительного подсчета на своем сайте публикует Центральная избирательная комиссия (ЦИК) республики.

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