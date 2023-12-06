В Петербурге две школьницы пожаловались на тактильного педофила в оранжевом жилете

В полицию Центрального района Петербурга с разницей в час обратились родители двух школьниц. Их связывает отнюдь не родство, а страх, который пришлось испытать при случайной встрече с озабоченным незнакомцем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии