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В Петербурге две школьницы пожаловались на тактильного педофила в оранжевом жилете

В Петербурге две школьницы пожаловались на тактильного педофила в оранжевом жилете

В полицию Центрального района Петербурга с разницей в час обратились родители двух школьниц. Их связывает отнюдь не родство, а страх, который пришлось испытать при случайной встрече с озабоченным незнакомцем.

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