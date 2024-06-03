МО: «Аллигатор» ударил по замаскированным подразделениям украинской армии

Были использованы авиационные ракеты С-8 Вертолет Ка-52М «Аллигатор» ВКС РФ, который осуществляет работу в зоне специальной военной операции, нанес удар по замаскированным подразделениям украинской армии, передает РИАМО, ссылаясь на РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии