Генсек СНГ допустил возвращение Грузии в состав организации

Содружество Независимых Государств выступает за возвращение в свой состав Грузии и надеется, что Молдавия и Украина не будут окончательно выходить из СНГ, заявил «Известиям» генеральный секретарь объединения Сергей Лебедев.
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