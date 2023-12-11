РОССИЯ МОЖЕТ ДЕЛАТЬ С НАТО, ЧТО ХОЧЕТ: США НЕ ОТВЕТИЛИ НА 80 УДАРОВ ПО СВОИМ БАЗАМ

Первое беспилотники что летают вдоль границ и корректируют бандеровские удары по РОССИИ. Их однозначно надо сбивать , какого хрена они там летают , это ясно как день. И если какой корабль лодка под флагом Нате пересекает Российскую границу тоже мочить.

Владимир Лагно

Все можно и нужно! Но вся беда, что те кто должен эти вопросы решать завязаны своей пуповиной с Западом. Начало положили американцы, когда начали делать пробные действия с российской недвижимостью и дипломатам в Америке. Естественно лолни хотели посмотреть, что будет делать РОССИЯ. А она начала с озабоченности! Ну естественно пошло все дальше:оружие, боеприпасы, инструкторы и наконец бойцы, провокационные действия на море и в воздухе и что?Стыдливое молчание. Молчание, сводящее авторитет России, как суверенного, гордого государства показало истинное лицо лиц, отвечающих за эти вопросы. Стыд и позор!