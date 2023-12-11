Что случится, если Россия захватит военное судно страны НАТО или контейнеровоз, который направляется в порт Одессы? Что случится, если мы уничтожим разведывательный беспилотник над Чёрным морем или спутник, который наводит удары по Крыму? Что произойдёт, если мы разбомбим военный аэродром Жешува, через который идёт снабжение украинской армии? Что случится, если мы ракетами разрушим часть нефтегазовой инфраструктуры ЕС? С 17 октября на американских военных на Ближнем Востоке было совершено порядка 80 нападений.
РОССИЯ МОЖЕТ ДЕЛАТЬ С НАТО, ЧТО ХОЧЕТ: США НЕ ОТВЕТИЛИ НА 80 УДАРОВ ПО СВОИМ БАЗАМ
Комментарии
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фарид сабиров
Первое беспилотники что летают вдоль границ и корректируют бандеровские удары по РОССИИ. Их однозначно надо сбивать , какого хрена они там летают , это ясно как день. И если какой корабль лодка под флагом Нате пересекает Российскую границу тоже мочить.
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2 час.
Владимир Лагно
Все можно и нужно! Но вся беда, что те кто должен эти вопросы решать завязаны своей пуповиной с Западом. Начало положили американцы, когда начали делать пробные действия с российской недвижимостью и дипломатам в Америке. Естественно лолни хотели посмотреть, что будет делать РОССИЯ. А она начала с озабоченности! Ну естественно пошло все дальше:оружие, боеприпасы, инструкторы и наконец бойцы, провокационные действия на море и в воздухе и что?Стыдливое молчание. Молчание, сводящее авторитет России, как суверенного, гордого государства показало истинное лицо лиц, отвечающих за эти вопросы. Стыд и позор!
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1 час.
Сергей Ковалев
Надо пиздануть по ним.
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1 час.
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