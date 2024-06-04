При ударах по России Запад отвел Украине роль нажимателя кнопок

Алёна Задорожная 3 июня 2024 г., 20:30 Эксперты объяснили, какая роль отведена ВСУ при использовании западного оружия для ударов по России Вашингтон повысил градус эскалации в отношениях с Москвой, разрешив ВСУ наносить удары американским дальнобойным оружием по территории России.