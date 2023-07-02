Военное обозрение

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Спикер Госдумы сообщил о реакции бойцов ЧВК «Вагнер» на предложение Путина продолжить службу Родине

Спикер Госдумы сообщил о реакции бойцов ЧВК «Вагнер» на предложение Путина продолжить службу Родине

Президент России объяснил «вагнеровцам» реальную ситуацию и предложил тем из них, кто этого желает, стать военнослужащими Вооруженных сил РФ.

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