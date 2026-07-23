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Мировые Новости

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enKod запускает версию CDP-платформы для установки на серверах заказчика

enKod запускает версию CDP-платформы для установки на серверах заказчика

Российская платформа автоматизации маркетинга теперь доступна в виде локальной установки для компаний с повышенными требованиями к безопасности данных Компания enKod объявляет о запуске версии своей CDP-платформы для развёртывания на собственной инфраструктуре заказчика (on-premise).

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