enKod запускает версию CDP-платформы для установки на серверах заказчика

Российская платформа автоматизации маркетинга теперь доступна в виде локальной установки для компаний с повышенными требованиями к безопасности данных Компания enKod объявляет о запуске версии своей CDP-платформы для развёртывания на собственной инфраструктуре заказчика (on-premise).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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