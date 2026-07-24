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Царьград

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РФС снял бан с «Крыльев» из-за долга в 100 млн рублей

РФС снял бан с «Крыльев» из-за долга в 100 млн рублей

Российский футбольный союз отменил трансферный бан, наложенный на самарские «Крылья Советов» из-за задолженности перед петербургским «Зенитом» в размере 100 млн рублей.

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