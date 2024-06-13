Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 278 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Крепкий
    Как достали всякие Прибалтийские тигры,в таких переговорах хороша на уровне паркетаВот чё опять не д...
  • Владимир Крепкий
    Ну тут как бы все ясно.если дали детям что они вообще то считаются имперцами( и это относится ко всем россиянам)их вы...Вот чё опять не д...

Вознесение Господне

Вознесение Господне

Дата события уникальна для каждого года. В 2024 году эта дата — 13 июня Ежегодно на 40 день после Пасхи, в четверг 6-й недели по Пасхе, весь православный мир отмечает один из двунадесятых праздников церковного года — Вознесение Господне.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Людмила Фирстова
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх