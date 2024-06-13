Дата события уникальна для каждого года. В 2024 году эта дата — 13 июня Ежегодно на 40 день после Пасхи, в четверг 6-й недели по Пасхе, весь православный мир отмечает один из двунадесятых праздников церковного года — Вознесение Господне.