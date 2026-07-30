Ночная прогулка с Егором и Семеном обернулась для девушки из Барнаула потерей украшений

Компания каталась по городу до пяти утра, а потом немного выпили и пообщались В Барнауле 19-летняя девушка лишилась золотых украшений, согласившись прогуляться по ночному городу с двумя молодыми людьми, сообщает региональное МВД.
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