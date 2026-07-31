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Шалимов: «Я играл против Барези за «Фоджу» и «Интер», в сборной и могу сказать, что это был великий защитник»

Шалимов: «Я играл против Барези за «Фоджу» и «Интер», в сборной и могу сказать, что это был великий защитник»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Игорь Шалимов, выступавший в Италии, заявил, что чемпиона мира по футболу 1982 года защитника Франко Барези было трудно обыграть один в один.

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