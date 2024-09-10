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Дерматовенеролог перечислила наиболее частые ошибки в уходе за кожей

Дерматовенеролог перечислила наиболее частые ошибки в уходе за кожей

Многие женщины, стремящиеся продлить молодость кожи, совершают ошибки в уходе за ней. Самые распространенные из них «Известиям» 10 сентября назвала дерматовенеролог, кандидат медицинских наук, член Московского общества дерматовенерологов Мария Додина.

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