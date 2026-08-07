Пентагон потратит $400 млн на лазеры для борьбы с дронами

Patrick Semansky/AP/TASS Пентагон впервые заключил контракт с американской компанией AeroVironment на поставку противодроновых лазерных установок Locust стоимостью $400 млн, сообщает агентство Bloomberg 7 августа.
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