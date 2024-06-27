Минобрнауки России предлагает ввести стипендию для обучающихся в вузах матерей и отцов

Министерство образования и науки Российской Федерации разработало предложение о введении ежемесячных стипендий для родителей, обучающихся в высших учебных заведениях, в размере прожиточного минимума (МРОТ).
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