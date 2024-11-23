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Жёсткий контроль въезда, а экзамены устно и под запись: Володин обратился к правительству по противодействию нелегальной миграции

Жёсткий контроль въезда, а экзамены устно и под запись: Володин обратился к правительству по противодействию нелегальной миграции

Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратился к правительству по вопросу противодействия нелегальной миграции.

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Комментарии
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Наталья Волкова
Очередное бла- бла. Володин наверное только собрался обращаться к правительству, потому, что если б уже обратился, показали бы по телеку. Никому не выгодно из думцев перекрывать каналы поставки рабов. Это деньги. А Володину надо что то говорить вот и говорит
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7 час.
cvyurij Цветков
Для всех мигрантов надлежит организовать лагеря для проживания. Поскольку мигранты не являются жителями России, а являются приезжей рабочей силой, обычные дома для них не являются законным местом проживания.           Лагеря надлежит оградить проволокой и организовать пропускной режим. Каждый вечер делать перекличку присутствующих.              По окончании срока работы работодатель предоставляет из своих финансов билет на родину мигранта.
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1 час.
Балу -
А не стадо ли &quot;народных избранников&quot; под  предводительством того же володина принимает тупорылые законы о мигрантах, а потом с себя ответственность на правительство скидывает?... Они почему-то до сих пор не удосужились принять нормативный акт о прекращении доступа баранофилов в Россию и о ужесточении порядка пребывания их на территории России... А теперь пускай Мишустин отдувается!... Молодцы!... Умеют за свои грехи чужие задницы подставлять...
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1 час.

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