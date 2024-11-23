Жёсткий контроль въезда, а экзамены устно и под запись: Володин обратился к правительству по противодействию нелегальной миграции

Наталья Волкова Очередное бла- бла. Володин наверное только собрался обращаться к правительству, потому, что если б уже обратился, показали бы по телеку. Никому не выгодно из думцев перекрывать каналы поставки рабов. Это деньги. А Володину надо что то говорить вот и говорит

cЦ cvyurij Цветков Для всех мигрантов надлежит организовать лагеря для проживания. Поскольку мигранты не являются жителями России, а являются приезжей рабочей силой, обычные дома для них не являются законным местом проживания. Лагеря надлежит оградить проволокой и организовать пропускной режим. Каждый вечер делать перекличку присутствующих. По окончании срока работы работодатель предоставляет из своих финансов билет на родину мигранта.