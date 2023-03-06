Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

102 подписчика

Александр Пуцко: «Грустно от того, в каком состоянии сейчас «Донбасс Арена» и Донецк. Когда играли с «Шахтером», удивлялись крутости стадиона – в России таких не было»

Александр Пуцко сравнил «Донбасс Арену» со стадионами России. – Ты играл товарищеский матч с «Шахтером» [в 2012-м], помнишь? – Да, смешанными составами играли, в разгар сезона.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх