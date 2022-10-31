Американский журналист: Байден «уйдёт в пике», если демократы с треском проиграют на выборах

Президентскому правлению нынешнего главы Соединенных Штатов предрекают серьезные проблемы. Существует мнение, что Джо Байден «уйдет в крутое пике», если демократы с треском проиграют на выборах.
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