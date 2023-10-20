Биатлонист Черезов: новость о смерти олимпийской чемпионки Резцовой потрясла

РИАМО - 20 окт. Новость о смерти олимпийской чемпионки, биатлонистки и лыжницы Анфисы Резцовой потрясла, сообщил РИАМО российский биатлонист, трехкратный чемпион мира и двукратный призер Олимпийских игр в эстафетных гонках Иван Черезов.
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