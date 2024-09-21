В России популярны Lada и «китайцы», а в Казахстане — Hyundai. В топ-10 самых покупаемых авто в Казахстане вошли Hyundai Tucson, Elantra, Santa Fe, Sonata и Bayon

Hyundai больше не присутствует официально в России, зато в Казахстане компания чувствует себя очень уверенно: в августе 2024 года корейская компания продала в соседней стране 4367 автомобилей из 17 829 новых авто, в целом реализованных за месяц.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии