ЭНЕРГИЯ ДНЯ 10 марта 2022 года

Энергия дня на десятое марта двадцать второго года. Числовой код 697 = Бог - это и есть Любовь. Когда ты наполнен Любовью - ты с Богом = Всякое существо рождается для того, чтобы познавать Мир = Вы идёте либо к мосту, либо к стене; стена - невежество, а мост - Откровение = "Вы рождены не для животной доли, но к доблести и к знанью рождены" = Главное - предоставить своё смертное "Я" дивным замыслам плана Отца =Даже самые сильные чувства умирают от вранья и безразличия = 99 процентов твоих взглядов на Мир придумали ещё до твоего рождения = Для себя жить - тлеть, для семьи - гореть, для народа – светить! = Думать негативно - всё равно, что мечтать о неприятностях =Если проблему можно решить за деньги, это расходы, а не проблема = Жадность - один из факторов, перекрывающий финансовый поток =Жизнь нужно проживать сейчас, её нельзя без конца откладывать = Законы построения слова подобны Законам Творения Вселенной = Именно дети и внуки «несут ответ» за ошибки предыдущих поколений = Истина в том, что незнание Закона не освобождает от ответственности = Истина – это не то, что можно доказать, а то, чего нельзя избежать = Как достичь совершенства Жизни? — Счастливый преображает многих = Как малые, так и важные события ударяют по ауре, как по струнам ="Нам отступать уж просто стыдно(!), мы воинами названы не зря! = "Национальной идеей должно стать возрождение Духовного наследия"=Негативное отбрасывается как инволюционное (или разрушающее) = «Не надо совершать в Жизни подвигов, надо не совершать подлостей в Жизни» = Не стыдно упасть на колени, стыдно с них не подняться = Осознание общего блага уступает место корпоративным интересам = Отказаться от своих базовых принципов - потерять себя =Параллельно существуют Миры в разных диапазонах частот = Побороть дурные привычки можно только сегодня, а не завтра = Примите ответственность - сто сорок четыре тысячи = Самая главная формула успеха - Знание, как обращаться с людьми = Собрать три части головоломки: Будда, Иисус, Мухаммед в Единое Целое =Сострадание - это королева всех эмоций на планете в данный момент = Там, где Свет Жизни, Счастья, Любви и Радости, люди радуются тебе =Техническая мысль стала опережать мысль сердечную = "То, что хочешь ты зажечь в других, должно гореть в тебе самом" = «У врача есть три средства в борьбе с болезнью — слово, растение, нож» = Чаще прислушивайтесь к шуткам.