Политика как он...
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Политика как она есть

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«Нервничает»: в Госдуме ответили на слова Трампа о санкциях

«Нервничает»: в Госдуме ответили на слова Трампа о санкциях

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что он задумывается о введении банковских и вторичных санкций в отношении России.

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Комментарии
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Eduard
Не надо в серьез воспринимать что ое говорит! Это игра на публику,шоу!Он говорит одно,а реально делает другоепричем в нащу пользу!
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