«Нервничает»: в Госдуме ответили на слова Трампа о санкциях

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что он задумывается о введении банковских и вторичных санкций в отношении России.
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