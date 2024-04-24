ШоубиZZZ - всё ...
ГлавнаяНаши звездыЗаморские звездыСтильПозитивСМИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ШоубиZZZ - всё о звёздах

71 989 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • галина еличева
    Старший сын мамина копия👍Как живут сейчас ...
  • Андрей Шубин
    это не шутка у него действительно огромная лысина... ну я это так не осуждаю.Певец Эмин Агалар...
  • Сергей Дроздов
    очень хорошая статья - спасибо!!!Жизнь каких звезд...

Майя Кристалинская: почему певица скрывала страшный диагноз

Майя Кристалинская: почему певица скрывала страшный диагноз

Эту певицу называли самым чистым голосом Советского Союза, душевным камертоном страны. Ее любили миллионы людей, ее пластинки раскупались, едва успев попасть на прилавки, но мало кто знал, что почти половину жизни она выходила на сцену тяжело больная.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх