Майя Кристалинская: почему певица скрывала страшный диагноз

Эту певицу называли самым чистым голосом Советского Союза, душевным камертоном страны. Ее любили миллионы людей, ее пластинки раскупались, едва успев попасть на прилавки, но мало кто знал, что почти половину жизни она выходила на сцену тяжело больная.
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