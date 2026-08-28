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Дворец с молотка и смерть в нищете: как сестра немецкого кайзера отдала всё ради молодого афериста

Дворец с молотка и смерть в нищете: как сестра немецкого кайзера отдала всё ради молодого афериста

Прусская принцесса Виктория, принадлежавшая к одной из самых могущественных династий Европы — Гогенцоллернам, закончила свои дни в крошечной съемной комнате, которую делила со своей бывшей прислугой.

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