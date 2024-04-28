Система лазерной космической связи NASA продолжает бить рекорды

Зонд «Психея», летящий к одноименному астероиду, в представлении художника / © NASA Инженеры использовали экспериментальную систему оптической связи (Deep Space Optical Communications, DSOC), которую уже применяли в конце прошлого года, чтобы отправить из глубокого космоса на Землю видеоролик с котом, вместе с системой стандартной радиосвязи зонда.