Меган Маркл была «взбешена» критикой и назвала ее «расистской» — биограф

Меган Маркл была «взбешена» критикой, которую она назвала «расистской», после того, как она написала личные сообщения на бананах для маргинализированных женщин из секс-индустрии, утверждает журналист и писатель Том Бауэр, 27 июля передают GB News.
Меган Маркл была «взбешена» критикой, которую она назвала «расистской», после того, как она написала личные сообщения на бананах для маргинализированных женщин из секс-индустрии, утверждает журналист и писатель Том Бауэр, 27 июля передают GB News.
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