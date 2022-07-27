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Меган Маркл была «взбешена» критикой и назвала ее «расистской» — биограф

Меган Маркл была «взбешена» критикой и назвала ее «расистской» — биограф

Меган Маркл была «взбешена» критикой, которую она назвала «расистской», после того, как она написала личные сообщения на бананах для маргинализированных женщин из секс-индустрии, утверждает журналист и писатель Том Бауэр, 27 июля передают GB News.

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