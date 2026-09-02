Опубликованы новые фото Аллы Пугачевой и Лаймы Вайкуле

Новые совместные фото певиц Аллы Пугачевой и Лаймы Вайкуле появились в соцсетях. Снимки опубликовала модель Ангелина с никнеймом angelina_neva в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).