Как могли бы выглядеть порно-ремейки популярных советских фильмов: от «Кавказской пленницы» до «Иронии судьбы»

Все мы очень любим и уважаем советский кинематограф, но почему бы не взглянуть на него немного под другим углом? Давайте представим, что где-то в параллельной вселенной появились порно-ремейки популярных фильмов, а их афиши чудным образом «долетели» до нас.
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