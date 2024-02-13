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Экс-замминистра Тука: Сырский проведет для Зеленского рискованные операции ВСУ

Экс-замминистра Тука: Сырский проведет для Зеленского рискованные операции ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский может провести крайне опасные для состояния украинской армии операции, чтобы удовлетворить запрос Владимира Зеленского на медийные победы, считает экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

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