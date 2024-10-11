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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Директор «Пари НН» о задаче в РПЛ: «Город и болельщики заслуживают крепкую команду, которая не будет каждый год думать о том, как не вылететь» 

На днях новым тренером нижегородцев стал Виктор Гончаренко. После 11 туров «Пари НН» занимает в таблице 12-е место.

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