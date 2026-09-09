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💳 В Крыму с начала года продали более 21 тысячи билетов по «Пушкинской карте» Сейчас к проекту «Пушкинская карта» подключены 53 культурных учреждения региона — театры, музеи, библиотеки и киноконцертные залы, рассказала первый заместитель министра культуры РК Ольга Бурова.

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