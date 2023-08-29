Житель Ульяновской области признан виновным в незаконной рубке лесных насаждений на территории Мордовии

Собранные следственной частью Следственного управления МВД по Республике Мордовия доказательства оказались достаточными для вынесения приговора в отношении 60-летнего жителя Инзы, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.
Собранные следственной частью Следственного управления МВД по Республике Мордовия доказательства оказались достаточными для вынесения приговора в отношении 60-летнего жителя Инзы, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.
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