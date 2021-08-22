Комсомольская правда

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Часть эвакуированных афганцев США разместят на базах в Испании

Часть эвакуированных афганцев США разместят на базах в Испании

Часть граждан Афганистана, которых американские власти эвакуируют из захваченной боевиками радикального движения «Талибан» страны, будут временно размещены на военных базах Рота и Морон-де-ла-Фронтера в Испании, сообщает пресс-служба Белого дома.

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