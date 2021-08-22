Часть эвакуированных афганцев США разместят на базах в Испании

Часть граждан Афганистана, которых американские власти эвакуируют из захваченной боевиками радикального движения «Талибан» страны, будут временно размещены на военных базах Рота и Морон-де-ла-Фронтера в Испании, сообщает пресс-служба Белого дома.
Часть граждан Афганистана, которых американские власти эвакуируют из захваченной боевиками радикального движения «Талибан» страны, будут временно размещены на военных базах Рота и Морон-де-ла-Фронтера в Испании, сообщает пресс-служба Белого дома.
Свежие комментарии