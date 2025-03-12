Капитан "Анахайма" Гудас: после блокировки броска Овечкина рука почернела

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Анахайм Дакс" Радко Гудас заявил, что бросок российского нападающего и капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина очень трудно блокировать, и рассказал, как пострадал из-за этого.