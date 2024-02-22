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Общественник Рудов: для борьбы с коррупцией в России важно начать с себя

Общественник Рудов: для борьбы с коррупцией в России важно начать с себя

В коррупционную деятельность в России втянуты многие граждане, чтобы это остановить, важно "начать с себя".

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Комментарии
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ЮВ
Юрий Во
Это правильно. Надо начинать именно с себя. Но толку, если &quot;с себя&quot; начнут только рядовые граждане будет мало и результаты проявятся очень нескоро. Поэтому призыв  &quot;начать с себя&quot; должен быть обращен, в первую очередь,  к нашей Власти. Местной, региональной и федеральной.  Если Власть будет стоять в стороне от &quot;начать с себя&quot; и с интересом наблюдать как это работает &quot;внизу&quot;, то эффект будет ничтожный. В противном случае, эффект будет взрывным. Ибо в бюджете появятся значительные дополнительные &quot;непопилянные&quot;  средства и народ начнет понимать, что можно жить по Закону, а не &quot;по понятиям&quot; Власти.
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