Общественник Рудов: для борьбы с коррупцией в России важно начать с себя

ЮВ

Юрий Во

Это правильно. Надо начинать именно с себя. Но толку, если "с себя" начнут только рядовые граждане будет мало и результаты проявятся очень нескоро. Поэтому призыв "начать с себя" должен быть обращен, в первую очередь, к нашей Власти. Местной, региональной и федеральной. Если Власть будет стоять в стороне от "начать с себя" и с интересом наблюдать как это работает "внизу", то эффект будет ничтожный. В противном случае, эффект будет взрывным. Ибо в бюджете появятся значительные дополнительные "непопилянные" средства и народ начнет понимать, что можно жить по Закону, а не "по понятиям" Власти.