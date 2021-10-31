CAR.ru перечислил автомобили, на которых ездил Путин

Президента России Владимира Путина часто можно увидеть за рулем автомобиля. Российский лидер всегда проявляет интерес к транспортным средствам и может самостоятельно сесть за руль, чтобы прокатиться.
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