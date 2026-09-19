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Царьград

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Роскачество предупредило: уличная еда может навредить здоровью

Роскачество предупредило: уличная еда может навредить здоровью

Елена Спеценко из Роскачества предупреждает, что продукты, купленные у частников на несанкционированных рынках, небезопасны.

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