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Россия и Индонезия согласовывают новые правила въезда

Россия и Индонезия согласовывают новые правила въезда

Ожидается, что для ряда категорий граждан количество требуемых бумаг сократится, а процедуры станут быстрее Посольство РФ в Джакарте сообщило "Известиям", что Россия и Индонезия ведут работу над межправительственным соглашением, которое упростит визовый режим для взаимных поездок граждан.

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