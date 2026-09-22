Россия и Индонезия согласовывают новые правила въезда

Ожидается, что для ряда категорий граждан количество требуемых бумаг сократится, а процедуры станут быстрее Посольство РФ в Джакарте сообщило "Известиям", что Россия и Индонезия ведут работу над межправительственным соглашением, которое упростит визовый режим для взаимных поездок граждан.