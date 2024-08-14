Американская военная база в сирийской провинции Дэйр-эз-Зор атакована четырьмя ракетами Военная база США, расположенная в сирийской провинции Дэйр-эз-Зор, в ночь на 14 августа подверглась ракетной атаке.
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Американская военная база в сирийской провинции Дэйр-эз-Зор атакована четырьмя ракетами Военная база США, расположенная в сирийской провинции Дэйр-эз-Зор, в ночь на 14 августа подверглась ракетной атаке.
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