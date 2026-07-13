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RT Russia

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ФСБ: спецслужбы России целиком контролировали попытку Киева атаковать аэродромы

ФСБ: спецслужбы России целиком контролировали попытку Киева атаковать аэродромы

Российские спецслужбы целиком контролировали попытку украинской стороны атаковать военные аэродромы. Как заявили представители ФСБ, попытку атаки удалось пресечь благодаря информации, заблаговременно полученной спецслужбами.

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