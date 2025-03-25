Аргентина рассекретит информацию о сбежавших в страну нацистах

Президент Аргентины Хавьер Милей поручил всем государственным учреждениям рассекретить и опубликовать официальные документы о нацистах, которые нашли убежище в южноамериканской стране после Второй мировой войны.
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