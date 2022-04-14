В ЯНАО полицейскими пресечена реализация контрафактной алкогольной продукции в особо крупном размере

В ЯНАО полицейскими пресечена реализация контрафактной алкогольной продукции в особо крупном размере

12 апреля текущего года сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по г.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх