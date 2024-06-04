Всего, по данным политика, на территории страны действуют 92 диверсионно-разведывательные группы.На территории Украины действуют 92 западные диверсионно-разведывательные группы, из которых 14 – американские.
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